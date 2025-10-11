بوجمعة يستنفر العدالة في مواجهة كل أشكال الإجرام الخطير

ضبط خارطة الطريق للسنة القضائية الجديدة

شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة مختلف أشكال الإجرام الخطير، خاصة الجريمة المنظمة، مع السهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية والجاهزية المطلوبة، واحترام حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة.

ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدوري مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، خص بوجمعة بالذكر القضايا المتعلقة بـ”عصابات الأحياء، الاتجار بالمخدرات، الفساد، الاستفادة من الامتيازات غير المبررة، تبييض الأموال، جرائم الصرف، المضاربة غير المشروعة، التعدي على أراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تطال المواطنين، وكذا مخالفات قانون المرور، إلى غير ذلك من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها”.

وذكر، في هذا السياق، بأن وزارة العدل تشارك في العديد من اللجان والخلايا الوطنية التي تعكف على وضع استراتيجيات وقائية لمختلف أشكال الجريمة، على غرار اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء واللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وكذا لجنة التقويم والمتابعة، التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.

احترام حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة

وفيما يتصل بمسار عملية الرقمنة، شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في المجال القضائي، باعتباره محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الرقمنة “الطريق الأمثل للتحرر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية”.

ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى “الاستغلال الكامل والشامل والأمثل للأنظمة الآلية والتطبيقات التي تم توفيرها في المجال القضائي وترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحول نحو التقاضي الإلكتروني”، وهو المسار الذي يمثل – كما أكد – “هدفا استراتيجيا، يتطلب انخراطا فعالا من جميع مكونات القطاع القضائي”.

وبعد أن توقف عند أهمية إحداث “التكامل بين العنصر البشري والتحول الرقمي”، أشار بوجمعة إلى أن “المورد البشري المؤهل يظل حجر الأساس في إنجاح أي إصلاح أو تحديث داخل القطاع”.

وبهذا الخصوص، دعا الوزير رؤساء الجهات القضائية إلى “المرافقة الإيجابية والحوار الهادف والتوجيه البناء، بما يضمن تثمين الكفاءات البشرية وتشجيع القدرات المهنية داخل مختلف مؤسسات العدالة”.

من جهة أخرى، عرج بوجمعة على الشق الخاص بالعمل القضائي والجاهزية المطلوبة لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مبرزا أن “الاهتمام سيرتكز على تقييم النتائج المحققة في مجالات تسيير المحجوزات وتحسين مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وترشيد اللجوء إلى الحبس المؤقت، فضلا عن متابعة معالجة قضايا المحبوسين”.

كما سلط الضوء على أهمية الجاهزية في تطبيق القانون الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالأطر المستحدثة الرامية إلى “تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، إلى جانب حماية المسؤول المحلي وإرساء آلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي” وغيرها من الأحكام التي تضمنها النص الجديد.

كما لفت الوزير إلى أن تحديث العمل القضائي يمثل “تحديا متواصلا يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود”، وذلك من خلال “السهر على جودة المعالجة القضائية وتحسين نوعية الخدمات العمومية القضائية المقدمة للمواطن”.

أما بخصوص ملف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فقد استعرض بوجمعة ملف تكييف العقوبات والعقوبات البديلة والأطر الجديدة ذات الصلة بزيارة أهالي المحبوسين عن بعد، والتي تم تفعيلها في الجنوب الكبير على أن تعمم وطنيا في وقت لاحق.