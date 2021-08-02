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رياضة

بوجملين يسقط أمام الإيراني وخيبات جديدة في المنعرج الأخير

سليم.ع
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بوجملين يسقط أمام الإيراني وخيبات جديدة في المنعرج الأخير

على غرار بقية الرياضات، بصم ممثلو المصارعة الجزائرية في مستهل مشاركاتهم في الأولمبياد على خيبات جديدة.

وانهزم الاثنين، المصارع آدم بوجميلن أمام الإيراني سارافي محمد هادي بنتيجة 9 -0 في الدور ثمن النهائي لوزن 97 كلغ.

ولم يستفد المصارع عبد الكريم فرقات، من فرصة التنافس على الميدالية البرونزية، وانهزم هذه المرة أمام الصيني واليهان ساليك، في وزن 60 كلغ وبنتيجة 6-1.

وفي منافسات الكياك الفردي، احتلت أميرة خريس المركز الأخير، في سباق 200 متر، لتتأهل إلى ربع النهائي، وتضيّع في نفس الوقت فرصة التأهل إلى نصف النهائي مباشرة.

ودخلت المنافسات في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو أسبوعها الأخير، ولا تزال الجزائر قبل أقل من أسبوع على اختتام لأولمبياد بصفر ميدالية.

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