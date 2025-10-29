بوخزّاني يدعو ولد علي ومدّان ودودان إلى اجتماع مهم بداية الشهر المقبل

لحلو آخريب سيكونُ جديد المنتخب المحلّي في تربّص نوفمبر

قالت مصادر مقرّبة من بيت شبيبة القبائل، إنّ الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني، سيعقد اجتماعا موسّعا في قادم الأيّام بمقرّ الشركة في باب الزوار، يضمّ رئيس مجلس الإدارة الهادي ولد علي، المدير العام حكيم مدّان والمدير الرياضي كريم دودان، وذلك لتقييم الفترة الماضية من البطولة والنتائج التي سجّلها الفريق عقب مرور تسع جولات من انطلاق الموسم، فضلاً عن وضع خارطة طريق جديدة تخصّ المرحلة القادمة بعد ضمان الفريق التواجد في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأضافت ذات المصادر، أنّ الاجتماع سيكون فرصة بالنسبة للمسؤول الأوّل على النّادي من أجل الحديث عن قضيّة الاستقدامات التي أصبح المدرّب زينباور يلحّ عليها خصوصًا عقب بلوغ الفريق دور مجموعات “الشامبيونزليغ”، علماً أنّ اللقاء القادم، الذي سيضم مسؤولي الشبيبة، سيتمّ من خلاله التطرق إلى سُلّم المنح الخاص بالمسابقة القارية فضلاً عن ضرورة تسوية كلّ المستحقات المادية العالقة قبل خوض أوّل لقاء في رابطة الأبطال في دور المجموعات.

وفي سياق آخر، سيكون “نجم” الفريق لحلو آخريب، وبنسبة كبيرة جديد المنتخب الوطني المحلّي خلال تربّص شهر نوفمبر المقبل المقرٍّر في مصر، مثلما كسفت عنه ذات المصادر لـ الشروق”، والذي سيتخلّله خوض مباراتين وديتين في العاصمة القاهرة ضدّ المنتخب المصري استعدادًا لمشاركة التشكيلة الوطنية في بطولة العرب المقبلة التي ستحتضنها قطر في الفترة ما بين الفاتح إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث يسعى المنتخب الوطني المحافظة على تاجه العربي الذي تُوّج به قبل أربع سنوات في قطر، علماً أنّ آخريب، الذي يتألّق بشكل مُلفت مع فريقه شبيبة القبائل في الفترة الأخيرة، كان قد غاب عن تربّص شهر أكتوبر المنقضي وعن الوديتين ضدّ المنتخب الفلسطيني، وذلك بعدما شارك في تشكيلة مجيد بوقرة في بطولة إفريقيا الأخيرة التي جرت في كينيا، أوغندا وتنزانيا الصائفة الماضية.

وكان آخريب قد بصم على أداء رائع في رابطة الأبطال الإفريقية في دوريها التمهيديين الأوّل والثّاني بتوقيعه لخمسة أهداف كاملة من أصل 12 هدفًا سجّلها “الكناري” في المسابقة القارية، حيث تمكّن صاحب العشرين ربيعا من هزّ شباك نادي بيبياني غولد ستارس الغاني في لقاء الإيّاب في تيزي وزو مرّتين، كما تمكّن من الوصول إلى شباك نادي الإتّحاد المنستيري في ثلاث مناسبات، واحدة في صفاقس في لقاء الذهاب، ومرّتين على ملعب “حسين آيت أحمد” في مباراة العودة، وهي النّقاط التي ستكون في صالحه في الفترة الحالية لدى المدرّب بوقرة، حيث يحرصُ الأخير على ضمّ أفضل اللاّعبين في تعداد محليّي” الخضر” تحسّباً للموعد العربي المقبل.