بوداوي: استمتعتُ بِمسلسل “عاشور العاشر” في قناة “الشروق تي في”

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي إلى عدّة جوانب، لها صلة بِمشواره الكروي الاحترافي وحياته الاجتماعية.

جاء ذلك في مقابلة صحفية أدلى بها بوداوي إلى مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، الخميس.

ويرتدي متوسط الميدان هشام بوداوي (21 سنة) زيّ فريق نيس الفرنسي، منذ صيف 2019 وإلى غاية الـ 30 من جوان 2023.

ونورد لكم فيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة الصحفية.

1- قال هشام بوداوي إنه وُلد بِمدينة بشار من أب يشتغل في السلك العسكري (لم يُوضّح إن كان موظفا مدنيا في الجيش أو العكس) وأم ماكثة بِالبيت.

2- وصف بوداوي البيئة التي ترعرع فيها بِالمحافظة، وأشاد بِقيم التكافل الاجتماعي السائدة هناك.

3- صنّف بوداوي مستواه التعليمي بِدرجة متوسّط، وقال إنه كان يميل كثيرا إلى رياضة كرة القدم، رغم افتقار ولاية بشار للمنشآت الرياضية.

4- يتذكّر بوداوي شخصَين قلّلا من قدراته الفنية عند بداية مشواره الكروي: الأوّل لمّا تحدّاه بِأنه سيُمارس كرة القدم ويحترف بِأوروبا، فردّ عليه بِأنه سيفشل في أوّل امتحان داخل الوطن! والثاني الذي أكّد له أنه سيلعب 30 مباراة مع نادي البارادو في موسم واحد، وكان يشكّ في ذلك.

5- أشاد بوداوي بِالدور الذي تلعبه أكاديمية نادي البارادو، وقال إنها تملك مواصفات مدارس الكرة في أوروبا.

6- قال بوداوي إن أحد أسرار نجاح جمال بلماضي، هو أسلوبه المثالي في التعامل مع اللاعبين، والإنصات إليهم، ومعرفة ما يُحفّزهم أو يُعرقلهم.

7- وصف بوداوي زميله رياض محرز بِاللاعب العالمي الخرافي، الذي يستفيد منه كثيرا.

8- رفض بوداوي “صراع الأجيال”، وقال إن منتخب 1982 قدّم بِدوره عملا جبّارا، وضرب مثلا بِالأسطورة رابح ماجر الذي ذاع صيته عبر أرجاء المعمورة.

9- قدّم بوداوي تشكّراته لِزميله يوسف عطال، كونه ساعده كثيرا لمّا قدم إلى مدينة نيس الفرنسية، سواء في الملعب أو مراكز التدريب أو مكان الإقامة.

10- قال بوداوي إنه بدأ يتأقلم مع نمط العيش الخاص بِالكرة الإحترافية، حيث صار يملك بيتا صغيرا خاصا به في مدينة نيس، وخادمة وطبّاخا.

11- اعترف بوداوي بِأنه لا يتجوّل كثيرا في شوارع مدينة نيس، ويُفضّل البقاء كثيرا في بيته ومشاهدة التلفزيون في أوقات الفراغ. وشدّد على أنه يملك شخصية خاصة به، ولا توجد نماذج للتقليد.

12- قال بوداوي إنه شاهد بِمتعة مسلسل “عاشور العاشر” عبر قناة “الشروق تي في”، ووصفه بِأفضل إنتاج تلفزيوني درامي.

13- وفي سؤال “فضولي” عمّا سيفعله لو يملك طاقة خرافية، ردّ بوداوي بِأنه سيُوظّفها لإحراز كأس العالم مع المنتخب الوطني الجزائري، وأيضا إحضار والدَيه “في رمش العين” للإقامة معه في مدينة نيس الفرنسية.