بوداوي ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

تواجد الدولي الجزائري هشام بوداوي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وكشفت “ليكيب” الفرنسية عن تشكيلة الأسبوع الثامن من الدوري، والتي ضمت لاعبين من نادي نيس، وهما هشام بوداوي والمدافع توديبو.

L’équipe type de la 8e journée de L1 : « Mère Méditerranée » https://t.co/FSzlBDlEUh pic.twitter.com/pFqVrZtOUJ — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 9, 2023

ونال بوداوي تنقيط 7 من 10، بفضل تألقه وتسجيله الهدف الوحيد في مباراة ناديه نيس أمام ميتز.

وكان مدرب نادي نيس، فرانشيسكو فاريولي، قد أشاد ببوداوي، حيث قال بعد مباراة ميتز: “هشام قدم مباراة كبيرة، وكان حاضرا بقوة، إنه لاعب ذو قيمة للنادي، يجب أن نعرف كيفية استخدامه بأفضل طريقة ممكنة”.