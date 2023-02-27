بوداوي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

اختير الدولي الجزائري هشام بوداوي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ25 من الدوري الفرنسي،

وتواجد بوداوي ضمن التشكيل المثالي للجولة، بعد تألقه مع فريقه نيس، الذي تمكن من الفوز على نادي موناكو بثلاثية نظيفة وهي المباراة التي شارك فيها بوداوي أساسيا.

وعرفت التشكيلة المثالية التي كشفت عنها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، سيطرة لاعبي باريس سان جيرمان ونيس.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين من النادي الباريسي، و4 لاعبين من نيس، ولاعب واحد من ستاد ريمس.