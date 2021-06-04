بوداوي: عائلتي كانت مُتخوّفة من سفري وإقامتي بِفرنسا

قال اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي إن عائلته كانت مُتخوّفة، لمّا أخبرها أنه سيُسافر إلى فرنسا للاحتراف في نادي نيس.

حدث ذلك صيف 2019، وبِالضبط بعد مساهمة هشام بوداوي في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا بِمصر.

وفسّر بوداوي تخوّف أهله، بِكونه انتقل من ولاية بشار إلى الجزائر العاصمة، للانضمام إلى مدرسة نادي البارادو بِعمر 11 سنة، وبقي هناك بعيدا عن أهله. وبعد تسع سنوات، “يصدمها” مرّة أخرى بِالسفر والإقامة بِفرنسا، لِارتداء زيّ نادي نيس.

لكن التخوّف زال، لمّا أخبر بوداوي أهله أنه سيُسافر رفقة زميله في “الخضر” المدافع يوسف عطال، ويلعبان جنبا إلى جنب في فريق نيس. يقول متوسط ميدان المنتخب الوطني في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِمجلة “أونز مونديال” الفرنسية.

وعن كيفية التحاقه بِفريق الأحمر والأسود، قال بوداوي إن مُمثّل النادي الفرنسي اتّصل بِمدير أعماله، ولمّا اطّلع على المشروع الرياضي لِفريق نيس، والدور الذي خُصّص له، فضلا عن الامتيازات. لم يتردّد في قبول العرض، خاصة وأن الاحتراف في أوروبا، كان سقف طموحاته على مستوى الأندية. يقول هشام بوداوي.