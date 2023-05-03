بوداوي على رادار “أستون فيلا” الأنجليزي

إلى جانب اهتمام الأندية الفرنسية

كشفت مصادر إعلامية متخصصة أن الدولي الجزائري، هشام بوداوي، المتألق هذا الموسم في البطولة الفرنسية مع نادي نيس، يوجد على رادار نادي أستون فيلا الأنجليزي، الذي يبحث عن تدعيم صفوفه تحسبا للموسم القادم.

وحسب موقع “ألجيري فوت”، فإن متوسط ميدان الخضر، يستجيب لمواصفات اللاعبين الذين يبحث عنهم النادي اللندني، الذي ينافس هذا الموسم على أحد المراكز الأولى في “البريميرليغ” المؤهلة للمشاركة في منافسة أوروبية الموسم القادم ما يجعله بحاجة لتدعيم صفوفه تحسبا لذلك.

واستنادا لذات المصدر، فإن أستون فيلا الذي يدربه التقني الإسباني أوناي إيمري، على استعداد لتقديم عرض جد مغر من أجل الظفر بخدمات اللاعب الجزائري صاحب الـ23 ربيعا، الذي أصبح في الآونة الأخيرة حديث المختصين بالنظر للعروض التي يقدمها مع نيس، جعلت العديد منهم يصنفونه من بين أحسن لاعبي وسط الميدان في البطولة الفرنسية.

وحسب بعض التقارير الصحفية فإن أستون فيلا ليس النادي الأنجليزي الوحيد المهتم بهشام بوداوي، حيث أشارت لوجود أندية أخرى من البريميرليغ تتابع أيضا المستوى المتميّز الذي يقدمه هشام بوداوي هذا الموسم مع نيس بالإضافة إلى عديد الأندية في فرنسا.

وكان بوداوي محل ثناء من طرف مدربه في نيس، ديديه ديغارد، الذي أشاد بما يقدمه اللاعب الجزائري في كل مباراة فوق الميدان، مشيرا إلى التطور الكبير في أداء هشام بوداوي منذ التحاقه بتشكيلة نيس.

يذكر أن ابن الجنوب الجزائري كان جدد عقده، منذ أسابيع قليلة فقط، مع نادي نيس إلى غاية 2027، إلا أن ذلك لن يكون عائقا أمام النادي الأنجليزي، الذي يملك الإمكانات للاستجابة لمطالب النادي الفرنسي.