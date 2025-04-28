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رياضة
جدّد عقده لثلاثة مواسم إضافية مع نادي نيس إلى غاية 2027

بوداوي على رادار نادي وولفسبورغ الألماني

ع. ع
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بوداوي على رادار نادي وولفسبورغ الألماني

يحظى متوسط ميدان المنتخب الوطني لنادي أولمبيك نيس الفرنسي، هشام بوداوي بإعجاب نادي وولفسبورغ الألماني، بحسب ما أوضحته الصحافة المحلية.

وبحسب نفس المصادر، يحظى الدولي الجزائري الذي يؤدي موسما كبيرا مع ناديه نيس، أيضا باهتمام أندية أوروبية أخرى.

ففي 32 مباراة بكل المنافسات منذ بداية الموسم الجاري، سجل بوداوي هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين، ولم ينج بوداوي من لعنة الإصابات منذ انطلاق الموسم الكروي حيث كان في شهر سبتمبر 2024، ضحية التواء في الرباط الداخلي للرجل اليسرى، قبل أن يتعرض بعد شهرين لإصابة أخرى أبعدته عن الميادين في عدة مباريات، سواء مع ناديه الفرنسي أو المنتخب الجزائري. وكان ابن مدينة بشار قد التحق بنادي نيس في شهر سبتمبر 2019 بعقد لمدة خمسة مواسم قادما إليه من نادي بارادو الناشط في الرابطة الجزائرية الأولى.

وفي شهر جانفي 2024، جدّد صاحب الـ25 ربيعا عقده مع نيس لثلاثة مواسم إضافية إلى غاية 2027. وسجل أولمبيك نيس هذا الأسبوع فوزا كبيرا على ميدان بطل فرنسا، باريس سان جرمان (3-1)، محتلا بذلك المركز الخامس رفقة أولمبيك ليون ونادي ستراسبورغ برصيد 54 نقطة لكل فريق، وذلك قبل ثلاث جولات عن نهاية الموسم.

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