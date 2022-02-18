بوداوي: كنتُ نائما لمّا تلقّيت خبر المشاركة في “كان” 2019!

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي عن جوانب عدّة، لها صلة بِالمنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي وأمور أخرى.

جاء ذلك في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها هشام بوداوي، لِموقع رابطة الكرة الفرنسية المحترفة.

وقال هشام بوداوي إنه كان نائما في البيت، لمّا أيقظه شقيقه وأخبره بِأنه سيُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِمصر في صيف 2019. وأضاف أنه لم يُصدّق الخبر السارّ، قبل أن تُدوّي أرجاء البيت بِفرحة عارمة.

وقبل ضبط الناخب الوطني جمال بلماضي قائمة لاعبي البطولة الإفريقية لِعام 2019، خاض متوسط الميدان بوداوي مقابلتَين، ضد المضيف القطري في ديسمبر 2018، وكانت مشكّلة من العناصر المحلّية بِنسبة كبيرة جدا. وأمام الزائر الغامبي في مارس 2019، بِرسم آخر جولة من تصفيات “كان” مصر.

وعن التجربة الأولى في عالم الكرة الاحترافية خارج الوطن، بداية من صيف 2019، اعترف ابن بشار البالغ من العمر 22 سنة، بِأن زميله يوسف عطال قدّم له خدمات جليلة بِكلّ ما يتعلّق بِنادي نيس، والبطولة الفرنسية، وأمور أخرى ترتبط بِهذه المدينة. وأشار إلى أنه كان يُقيم مع مدافع “الخضر”، ثم استأجر بيتا خاصا به، بعد أن تأقلم مع الظروف المحيطة بِمدينة نيس الفرنسية. عِلما أن عطال سبق بوداوي إلى نادي نيس بِموسم.

كما أشاد بوداوي بِالمساعدات التي قدّمها له زميله إسلام سليماني، وأوضح أن قنّاص “محاربي الصحراء” أمّده بِمعطيات هامّة عن كرة القدم الإحترافية. وأشار إلى تركيز سليماني على وجوب التحلّي بِالانضباط، والقدوم إلى مركز التدريبات في الوقت المناسب، وتجنّب “حماقات” الشباب قدر الإمكان.

وبِخصوص مركز اللّعب، قال بوداوي إنه استهلّ مشواره الكروي في منصب مهاجم، وأيضا مركز جناح سواء على الجهة اليمنى أو اليسرى، ثم تحوّل إلى منصب متوسط ميدان.

وعن فلسفة مدربه الجديد في فريق نيس كريستوف غالتيي، والذي قدم في الصيف الماضي. قال بوداوي إن هذا التقني الفرنسي يعتمد على خطّة 4-4-2، وقد طلب منه الابتعاد نوعا ما عن خط الوسط، مع القيام بِدورَين: الدفاع والهجوم في آن واحد. مُشيرا إلى أنه وجد صعوبة في البداية، قبل أن يعتاد على المنصب الجديد.

وفي سؤال عن الفَرْقِ بين البطولة الجزائرية والدوري الفرنسي، قال بوداوي إن اللاعب الجزائري المحلّي يعتمد على الفنّيات والجانب المهاري، لكن لمّا ينتقل إلى فرنسا يُطالب بِتحسين القدرات البدنية، ويتعلّم كثيرا دروس الفلسفة التكتيكية.