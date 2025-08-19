بوداوي مرشح للانتقال إلى نادي موناكو

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي موناكو الفرنسي يفكر في ضم متوسط ميدان نادي نيس، الدولي الجزائري هشام بوداوي.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي موناكو، يرغب في التعاقد مع بوداوي، في حال مغادرة لاعبه دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي.

وأضافت “ليكيب”: “حتى الآن تنقل دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي ليس مؤكدا، ومن جانبه “نيس” يرغب في الاحتفاظ بأحد أبرز لاعبيه، لكن في حال مغادرة القائد دينيس إلى الدوري السعودي، فإن موناكو سيتقدم بعرض كبير يجبر من خلاله نادي “نيس” على الموافقة.

ويرتبط الدولي الجزائري، البالغ من العمر 25 سنة، بعقد مع نادي نيس يمتد إلى غاية صيف 2027.