-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بوداوي مرشح للانتقال إلى نادي موناكو

عمر سلامي
  • 152
  • 0
بوداوي مرشح للانتقال إلى نادي موناكو
أرشيف
هشام بوداوي

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي موناكو الفرنسي يفكر في ضم متوسط ميدان نادي نيس، الدولي الجزائري هشام بوداوي.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي موناكو، يرغب في التعاقد مع بوداوي، في حال مغادرة لاعبه دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي.

وأضافت “ليكيب”: “حتى الآن تنقل دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي ليس مؤكدا، ومن جانبه “نيس” يرغب في الاحتفاظ بأحد أبرز لاعبيه، لكن في حال مغادرة القائد دينيس إلى الدوري السعودي، فإن موناكو سيتقدم بعرض كبير يجبر من خلاله نادي “نيس” على الموافقة.

ويرتبط الدولي الجزائري، البالغ من العمر 25 سنة، بعقد مع نادي نيس يمتد إلى غاية صيف 2027.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

هذا ما قاله غوارديولا عن مستوى آيت نوري

هذا ما قاله غوارديولا عن مستوى آيت نوري

ألقى خطابا حماسيا.. مدرب فريق ألماني يتعرض للسخرية بعد تلقيه هزيمة تاريخية (فيديو)

ألقى خطابا حماسيا.. مدرب فريق ألماني يتعرض للسخرية بعد تلقيه هزيمة تاريخية (فيديو)

تمريرة حاسمة وتأهّل لـ “بن سبعيني” في مشهد رفع الستار

تمريرة حاسمة وتأهّل لـ “بن سبعيني” في مشهد رفع الستار

رجال بوقرة ينتظرون هذا المنافس

رجال بوقرة ينتظرون هذا المنافس

الجزائري عبد الباسط الهامل يحتل المركز الثاني في ماراثون العلا بالسعودية

الجزائري عبد الباسط الهامل يحتل المركز الثاني في ماراثون العلا بالسعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد