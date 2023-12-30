بوداوي مطلوب في “البريمرليغ”

يُبدي مسؤولو نادٍ إنجليزي اهتماما بِاللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي، على أمل جلبه في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسّط الميدان بوداوي (24 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وترغب إدارة نادي توتنهام – خامس ترتيب منافسة “البريمرليغ” – في الاستفادة من خدمات بوداوي انطلاقا من شهر جانفي المقبل، تقول أحدث تقارير الصّحافة البريطانية.

لكن هذه المصادر تُوضّح بِأن مسؤولي نادي توتنهام يُريدون جلب الدولي الجزائري، لِيكون عنصرا بديلا لِمتوسّط الميدان الأساسي كونور غالاغر. عِلما أن مدّة عقد اللاعب الأخير تنقضي في صيف 2025.

ويُستبعد أن يقبل بوداوي هذا العرض، ويتعمّد إهدار “شبابه” في دكّة البدلاء، وهو الذي يُقدّم هذا الموسم أداءً مُحترما في صفوف نادي نيس الفرنسي، ومُقبِل على خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، المسابقة الكروية القارّية الكبيرة، التي سيحضرها كمّ هائل من قنّاصي الانتدابات.