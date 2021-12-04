بوداوي مطلوب لدى هذا النادي

بات اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي مصدر اهتمام أندية أوروبا، مع اقتراب افتتاح سوق الانتقالات الشتوية في جانفي المقبل.

ويرتبط موسط الميدان هشام بوداوي (22 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقد، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وتستعدّ إدارة نادي قلعة السرايا التركي للتفاوض مع نظيرتها من فريق نيس الفرنسي، لِانتداب بوداوي في جانفي المقبل. كما ذكره موقع “أجنس سبور” التركي في أحدث تقرير له بِهذا الصدد.

ويُؤمن الجهاز الفني لِفريق قلعة السرايا بِأن ابن بشار بِإمكانه تقديم اللمسة الفنية المطلوب لِخط وسط النادي التركي. استنادا إلى المصدر ذاته.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِهشام بوداوي في سوق الانتقالات، قيمة 5 ملايين أورو.

وكانت إدارة نادي قلعة السرايا التركي قد انتدبت لاعبا دوليا جزائريا آخر في صيف 2017، والأمر يتعلّق بِالجناح سفيان فغولي (31 سنة). قادما من نادي وست هام الإنجليزي لِمدّة 5 مواسم.