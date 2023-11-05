بوداوي وآخرون يتحدون قرار منعهم من التضامن مع فلسطين

تضاف إلى مواقف محرز وعطال وبن زيمة وبراهيمي والبقية

يواصل نجوم الكرة الجزائرية ولاعبون عرب ومسلمون وقفتهم الصريحة مع الشعب الفلسطيني، وساروا على خطى العديد من نجوم الكرة وجماهيرها التي تحدت قرار منعهم من التضامن مع فلسطين، ما جعل مدرجات وميادين عديد الملاعب العربية والأوروبية تصنع الحدث بوقفات تضامن صريحة مع الشعب الفلسطيني وتنديد واسع بالعدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة.

لا تزال نجوم الكرة الجزائرية تعطي صورا مشرفة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، سواء في الملاعب العربية أم الأوروبية، حيث تحدى اللاعب الدولي هشام بوداوي إدارة نادي فريقه نادي نيس الفرنسي بعد حادثة إيقاف مواطنه يوسف عطال، بمنشور تضامن فيه مع فلسطين، إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على قطاع غزة. ونشر بوداوي صورا للقصف الصهيوني، عبر خاصية ستوري على حسابه “انستغرام”، معلقاً عليها: “الحرية لفلسطين”، ويأتي منشور تضامن هشام بوداوي مع فلسطين، بعد أيام على حادثة إيقاف زميله ومواطنه يوسف عطال، على خلفية تضامنه مع فلسطين بفيديو نشره عبر حسابه للداعية الفلسطيني محمود الحسنات، ما جعل الجماهير الكروية تشيد بموقفه وتندد بقرار توقيفه ومعاقبته من طرف إدارة نادي نيس وكذلك الاتحادية الفرنسية لكرة القدم. يحدث هذا في الوقت الذي تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة مواقف مماثلة قام بها العديد من اللاعبين الجزائريين، على غرار ياسين براهيمي الذي يصنع الحدث في الدوري القطري، وقبل ذلك قائد “الخضر” رياض محرز وبن سبعيني وبن زيمة وغيرهم من اللاعبين الجزائريين والعرب والمسلمين.

من جانب آخر، لا تزال الجماهير العربية والغربية تصنع الحدث بوقفات نوعية من المدرجات، وفق شعارات ورايات تعلقها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث رفعت جماهير نادي أتلتيك بيلباو الإسباني الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات ملعب سان ماميس، خلال مباراة فريقها أمام فالنسيا، في منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني تضامناً مع أهل فلسطين في غزة، علما أن عدة ملاعب في دوريات أوروبية شهدت ظاهرة مماثلة رغم قرار السلطات بمنع مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية.

ودائما مع موجة التضامن مع الشعب الفلسطيني، فقد تراجع نادي ماينز الألماني لكرة القدم عن قرار إيقاف اللاعب الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي، بعد منشور تضامن فيه مع فلسطين. وذكرت وسائل إعلام مختلفة، بأن نادي ماينز الألماني فتح باب العودة للاعب أنور الغازي إلى الفريق من جديد. وأكدت وسائل إعلامية بأن النادي الألماني اكتفى بتوبيخ اللاعب على دعمه لفلسطين، وفتح باب عودته للفريق، علما أن نادي ماينز الألماني كان قد أوقف النجم الهولندي ذا الأصول المغربية أنور الغازي، في 17 أكتوبر المنصرم، بسبب نشر اللاعب منشورا عبر حسابه الشخصي تضامن فيه مع فلسطين.