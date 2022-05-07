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رياضة

بوداوي وديلور يفشلان في إحراز كأس فرنسا

علي بهلولي
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بوداوي وديلور يفشلان في إحراز كأس فرنسا
اللاعبون الأساسيون لِنادي نيس الذين واجهوا نظراءهم من فريق نانت (صورة نادي نيس).

فشل اللاعبان الجزائريان هشام بوداوي وأندي ديلور سهرة السبت، في التتويج مع فريقهما نيس بِكأس فرنسا.

وخسر فريق نيس بِهدف لِصفر أمام نادي نانت، لِحساب نهائي كأس فرنسا.

وشارك متوسط الميدان بوداوي والمهاجم ديلور أساسيَين مع فريقهما نيس، مع استبدال الأوّل في الدقيقة الـ 57، وخوض الأخير كامل أطوار المواجهة. فيما سجّل فريق نانت هدف الفوز والتتويج بِالكأس في الدقيقة الـ 47 من ركلة جزاء.

وظهر أندي ديلور على غير العادة، بِشعر وقد صبغه بِاللّون الأصفر!

وغاب المدافع الجزائري يوسف عطال عن صفوف فريقه نيس، بِداعي إصابة في الكتف، تعرّض لها في الشهر الماضي وأنهت موسمه قبل الآوان.

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