بوداوي يتحدى إدارة نيس ويتضامن مع فلسطين

عبّر لاعب نادي نيس، الدولي الجزائري هشام بوداوي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم الصهيونية.

ونشر الدولي الجزائري “ستوري” على حسابه بـ”انستغرام” مبديا دعمه لشعب فلسطين، وحقه في الحرية.

وعبّر بوداوي عن تضامنه مع سكان غزة، من خلاله نشره صورا للقصف الهمجي الصهيوني على قطاع غزة، وأرفقها بعبارة “الحرية لفلسطين”، ورمز الدعاء.

وتحدى لاعب “الخضر” إدارة نيس، وعبّر عن رأيه بخصوص ما يحدث في غزة لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، رغم العقوبة التي تعرض لها زميله عطال، بسبب تضامنه مع فلسطين.