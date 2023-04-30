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رياضة

بوداوي يصنع فوزا وعطال يعود

علي بهلولي
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بوداوي يصنع فوزا وعطال يعود
ح.م
هشام بوداوي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي عصر الأحد، إلى فريقه نيس الفرنسي فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق نيس بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي تروا، لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل هشام بوداوي الهدف الوحيد في هذه المباراة، بعد دقيقتَين فقط من انطلاقها.

وبات متوسّط الميدان هشام بوداوي وقد افتتح عدّاد التهديف هذا الموسم.

وعلى غرار بوداوي، شارك المهاجم بدر الدين بوعناني أساسيا، بينما دخل المدافع يوسف عطال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69، في حين تابع لاعب الخطّ الأمامي بلال براهيمي اللّقاء من دكّة البدلاء.

وبات عطال وقد خاض أوّل مباراة رسمية له مع فريق نيس، منذ الـ 9 من مارس الماضي. وذلك بِسبب إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ، وعلاجه بِقطر.

ويتموقع فريق نيس بعد هذا الانتصار، في المركز الـ 9 بِرصيد 48 نقطة. ويشغل نادي تروا الرّتبة الـ 18 بِرصيد 22 نقطة.

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