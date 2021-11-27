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رياضة

بوداوي يعود وعطال غير جاهز

سليم.ع
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بوداوي يعود وعطال غير جاهز

عرفت قائمة نادي نيس المعنية بلقاء نادي ميتز سهرة السبت، عودة الدولي الجزائري هشام بوداوي بعد غيابه عن المباريات السابقة لفريقه بسبب إصابة على مستوى الظهر.

وأعلن نادي نيس على صفحته الرسمية على “تويتر”عن قائمة تضم 21 لاعبا، تحسبا للمباراة التي تدخل في إطار الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ومن جهة أخرى سيتواصل غياب المدافع يوسف عطال، عن مباريات ناديه، بسبب عدم جاهزيته التامة، وانضمامه المتأخر إلى التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يعود عطال إلى أجواء المنافسة في الجولة المقبلة التي يواجه فيها ناديه نيس، نادي باريس سان جيرمان.

وفي الجهة المقابلة، سيغيب الدولي الجزائري فريد بولاية عن تشكيلة فريق ميتز وهذا بسبب معاقبته بمبارتين نافذتين، عقب تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام بوردو.

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