بوداوي يغيب عن مُواجهتَي النيجر

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي لِإصابة مساء الخميس، تُبعده عن مُواجهتَي “الخضر” والنيجر.

وتُجرى المقابلتان الدوليتان بعد أسبوع من الآن، وبِالضّبط في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي. ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكان يُفترض أن يُشارك متوسّط الميدان بوداوي سهرة الخميس، في مباراة فريقه نيس الفرنسي والضّيف نادي تيراسبول المولدافي. لكنّ المدرب ديدييه ديغار اضطرّ في آخر لحظة إلى شطب اسم الدولي الجزائري من قائمة اللاعبين، بعد أن تعرّض بوداوي لإصابة على مستوى الخاصرة (منطقة الحزام).

وبات بوداوي وقد سقط في فخّ رابع إصابة له هذا الموسم، أبعدته عن الميادين لِفترة تقترب من الشهرَين.

وحضر هشام بوداوي فعّاليات آخر مباراة دولية للمنتخب الوطني الجزائري، وحملت طابعا ودّيا ضد المُضيّف السويدي في الـ 19 من نوفمبر الماضي. وتابعها من دكّة البدلاء.