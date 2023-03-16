-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بوداوي يغيب عن مُواجهتَي النيجر

علي بهلولي
  • 101
  • 0
بوداوي يغيب عن مُواجهتَي النيجر
الأرشيف

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي لِإصابة مساء الخميس، تُبعده عن مُواجهتَي “الخضر” والنيجر.

وتُجرى المقابلتان الدوليتان بعد أسبوع من الآن، وبِالضّبط في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي. ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكان يُفترض أن يُشارك متوسّط الميدان بوداوي سهرة الخميس، في مباراة فريقه نيس الفرنسي والضّيف نادي تيراسبول المولدافي. لكنّ المدرب ديدييه ديغار اضطرّ في آخر لحظة إلى شطب اسم الدولي الجزائري من قائمة اللاعبين، بعد أن تعرّض بوداوي لإصابة على مستوى الخاصرة (منطقة الحزام).

وبات بوداوي وقد سقط في فخّ رابع إصابة له هذا الموسم، أبعدته عن الميادين لِفترة تقترب من الشهرَين.

وحضر هشام بوداوي فعّاليات آخر مباراة دولية للمنتخب الوطني الجزائري، وحملت طابعا ودّيا ضد المُضيّف السويدي في الـ 19 من نوفمبر الماضي. وتابعها من دكّة البدلاء.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “براهيمي”

بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “براهيمي”

الكاف يعيّن طاقم تحكيم مباراة بلوزداد والزمالك

الكاف يعيّن طاقم تحكيم مباراة بلوزداد والزمالك

بلايلي ينفي ما أُشيع عنه هذه الأيّام

بلايلي ينفي ما أُشيع عنه هذه الأيّام

محرز يُرافق بن ناصر إلى ربع النّهائي الأوروبي

محرز يُرافق بن ناصر إلى ربع النّهائي الأوروبي

بن زيمة خلف رونالدو وميسي في قائمة أساطير دوري الأبطال

بن زيمة خلف رونالدو وميسي في قائمة أساطير دوري الأبطال

شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد