بوداوي يغيب في آخر لحظة

جزائريو فريق نيس "ينزلون" إلى الدوري الأوروبي

سيتحوّل اللاعبون الدوليون الجزائريون هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني وبلال براهيمي إلى الدوري الأوروبي، بعد إقصاء فريقهم نيس الفرنسي من رابطة أبطال أوروبا.

وخسر فريق نيس بِثنائية نظيفة بعيدا عن الديار أمام نادي بنفيكا البرتغالي، سهرة الثلاثاء. لِحساب إياب الدور الثالث لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وكان ممثل الكرة الفرنسية قد انهزم بِنفس النتيجة في لقاء الذهاب داخل القواعد، وهي الحصيلة العامة التي أنهت مشاركته في هذه المنافسة.

وشارك المهاجم بوعناني أساسيا في لقاء العودة (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة)، واستُبدل في الدقيقة الـ 73 (كانت النتيجة 0-2). بينما تابع زميله براهيمي المواجهة من دكة بدلاء فريق نيس. في حين غاب متوسط الميدان بوداوي بِسبب المرض، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، دون الخوض في التفاصيل.

واستنادا إلى لوائح منافسة رابطة الأبطال، وبِسبب الإقصاء، سيتحوّل فريق نيس إلى الدوري الأوروبي. حيث يُجرى ذهاب الدور الرابع والأخير في الـ 21 من أوت الحالي، نظير الـ 28 من الشهر ذاته للإياب.