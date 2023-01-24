بوداوي يقترب من تمديد عقده مع نيس إلى غاية 2026

أمين غويري قد يراجع حساباته للالتحاق بالخضر

يقترب نادي نيس من تمديد عقد الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لسنتين إضافيتين عن فترة عقده الحالي الذي ينتهي في جوان 2024.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، عن اتفاق في الأفق ما بين إدارة نادي نيس ولاعبها الجزائري، هشام بوداوي، لتمديد عقد هذا الأخير لموسمين إضافيين، علما أن عقده الحالي ينتهي مع نهاية موسم 2023/2024. وأضاف ذات المصدر أن العقد الجديد لبوداوي سيمتد إلى غاية جوان 2026 .

وكان بوداوي انتقل من البطولة الوطنية من أتلتيك بارادو للاحتراف في أوروبا بنادي نيس في صيف 2019 بعقد جد محترم بالنسبة للاعب محلي (4 مليون أورو)، وكانت وجهته إلى نيس موفقة لحد بعيد بعد أن نجح في تطوير قدراته الفنية والتكتيكية والبدنية، بحيث فرض مكانته في ظرف قياسي في صفوفه وأقنع كل المدربين الذين تداولوا على العارضة الفنية للفريق بإمكاناته.

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة “لوباريزيان” أن الفرانكو جزائري، مهاجم نادي رين الفرنسي، أمين غويري، لا يدخل تماما في الحسابات الحالية لمدرب المنتخب الفرنسي، ديديي ديشان، لمستوياته المتواضعة في البطولة الفرنسية.

وأوضحت “لوباريزيان” في مقال مطول أولويات المدرب ديديي ديشان في مركز قلب الهجوم، وأبعدت المهاجم الفرانكو- جزائري لنادي رين أمين غويري من الحسابات الآنية لمدرب الديكة، الذي يفضل في الوقت الحالي أسماء أخرى في مركزه.

هذه المعطيات قد تساهم في تغيير وجهة نظر أمين غويري صاحب الـ22 عاما بخصوص مستقبله الدولي مع المنتخبات الوطنية، خاصة أن المنتخب الوطني الجزائري بقيادة الناخب الوطني، جمال بلماضي، ينتظر أن يغير مهاجم رين موقفه بانتظار التفاتة من ديديي ديشان ويقدم على خطوات جريئة لتغيير جنسيته الرياضية للانضمام إلى المنتخب الوطني مثل ما فعله الكثير من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين اختاروا الجزائر.