بوداوي يكشف عن طموحاته في الموسم الجديد

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي متوسط ميدان فريق نيس الفرنسي، إلى عدّة جوانب تتعلّق بِمشواره الكروي الاحترافي.

جاء ذلك، الجمعة، في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع ناديه نيس الفرنسي.

وقال هشام بوداوي إنه مرتاح في نادي نيس، ويرغب في مواصلة المغامرة الكروية حتى نهاية العقد في الـ 30 من جوان 2023.

وكان ابن بشار – البالغ من العمر 21 سنة – قد انتقل إلى فريق نيس صيف 2019، قادما من نادي البارادو.

واعترف بوداوي بِأنه وجد صعوبات كبيرة في التأقلم وسط نادي نيس، وأوضح هذا العائق في النقص الفادح في التدريبات التي لها صلة بِالجانب البدني. وأشار إلى أن البطولة الجزائرية تعتمد كثيرا على الفنّيات، وتكاد تُهمل عنصر اللياقة البدنية.

وبِسبب المُشكل المذكور، مازال بوداوي لم يُفجّر مواهبه الفنّية بعد، يقول الدولي الجزائري. الذي أضاف أنه يأمل أن يُقدّم أفضل العروض الكروية في الموسم الجديد.

وعن مركز اللّعب الذي يستهويه، قال بوداوي إنه ينتمي إلى فئة خط الوسط، ولا يهمّه الدور المُسند إليه، سواء تخريب هجمات المنافس (رقم “6”)، أو همزة وصل بين الدّفاع والهجوم (رقم “8”)، أو بناء اللقطات التهديفية (رقم “10”).

ويستعدّ هشام بوداوي رفقة فريقه نيس لِمواجهة نادي هيرتا برلين الألماني ودّيا، بِالنّمسا هذا السبت. ضمن إطار استعدادات الطرفَين للموسم الجديد.