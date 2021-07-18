بوداوي يلتحق بالتربص وعطال يتألق أمام دينامو كييف

التحق صبيحة الأحد الدولي الجزائري هشام بوداوي بالتربص الذي يجريه ناديه نيس الفرنسي بمدينة “ديفون ليه بان” الفرنسية، عقب تعافيه من الإصابة.

ونشر النادي الفرنسي صورا للاعب الوسط بوداوي، الذي انضم إلى تدريبات الفريق، عقب انتهائه من مرحلة التدريبات الفردية، وهو الذي ضيّع ثلاثة لقاءات ودية لعبها ناديه في التربص الذي يجريه حاليا تحسبا للموسم الجديد.

وبالحديث عن المباريات الودية، واجه نادي نيس أمسية السبت نادي دينامو كييف الأوكراني،وهي المباراة التي عرفت مشاركة الدولي الجزائري يوسف عطال أساسيا، بعدما لعب في اللقاء الودي السابق آخر عشرين دقيقة.

وتألق عطال كالعادة، على الجهة اليمنى بانطلاقاته السريعة، وقدم لزملائه المهاجمين كرات على طبق، لم تستغل في المرحلة الأولى، للإشارة فإن نادي نيس فاز على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف واحد، محققا أول انتصار في اللقاءات التحضيرية.