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رياضة

بوداوي يلتحق بِبن ناصر

الشروق الرياضي
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بوداوي يلتحق بِبن ناصر
ح.م

غادر اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي، الخميس، تربّص المنتخب الوطني. بِداعي الإصابة.

وسمح النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لِمُتوسّط الميدان بوداوي بِمُغادرة المركز الفني الوطني لِسيدي موسى، والعودة إلى ناديه نيس الفرنسي للعلاج.

ولم يُوضّح الاتحاد الجزائري لِكرة القدم نوعية إصابة هشام بوداوي.

وكان بيتكوفيتش قد فسّر قرار جلب بوداوي مُصابا، بِكونه يُريد التعرّف على اللاعب، خاصة وأنه حديث العهد بِالعارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وسقط بوداوي في فخّ الإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه نيس والضّيف نادي مونبلييه، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية بِتاريخ الـ 8 من مارس الحالي. غيّبته عن المواجهتَين الرّسميتَين اللاحقتَين للنادي.

وهكذا التحق هشام بوداوي بِزميله متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، الذي غادر بِدوره تربّص “الخضر” بِداعي الإصابة.

وقبل مواجهتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا الودّيتَين، بات تعداد “مُحاربي الصّحراء” يضمّ 30 لاعبا.

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