بوداوي يواصل التألق أمام أولمبيك مرسيليا

لم يقم بأي رد فعل بخصوص يوسف عطال

نال الدولي الجزائري، هشام بوداوي، إشادة الإعلام الفرنسي للدور الكبير الذي لعبه في فوز فريقه نيس أمام نادي أولمبيك مارسيليا، حيث قدّم بوداوي مباراة ممتازة، تمكّن فيها من قيادة فريقه لتحقيق الفوز في داربي جنوب فرنسا.

وعرفت مواجهة الداربي غياب يوسف عطال، الذي توحي كل المعطيات بفسخ عقده، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية سابقا، والهجومات الإعلامية الكثيرة التي يتعرض لها من طرف الإعلام العنصري الفرنسي، بالإضافة إلى بدر الدين بوعناني، الذي واصل المدرب إبعاده عن التشكيلة الأساسية.

من جانب آخر، تساءلت الجماهير الرياضية حول سكوت هشام بوداوي في قضية يوسف عطال، خاصة أنهما خريجي أكاديمية بارادو، وسكوته عن الحديث في قضية زميله طرح العديد من علامات الإستفهام، حول الضغوطات التي يتعرض لها هو الآخر، جعلته لا يقدم على أي فعل في هذا الخصوص، وهو ما يلمح لصعوبة تعايش اللاعبين المسلمين والعرب بصفة عامة واللاعبين الجزائريين في فرنسا، التي تؤكد للمرة الألف أنها منبر للعنصرية.

يذكر أن نادي نيس يمتلك في صفوفه أربعة لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بهشام بوداوي، بدر الدين بوعناني، يوسف عطال، الموقوف حاليا، بالإضافة إلى الحارس الثاني للفريق تيدي بولهندي.