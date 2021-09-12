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رياضة
أنصار الفريق اختاروه أفضل لاعب للشهر الماضي

بوداوي يواصل التألق مع نادي “نيس” ويتفوق على غويري

توفيق عمارة
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بوداوي يواصل التألق مع نادي “نيس” ويتفوق على غويري

اختار أنصار نادي نيس الفرنسي الدولي الجزائري، هشام بوداوي، أفضل لاعب في النادي خلال شهر أوت الماضي، بعد تألقه في الجولات الأربع الأولى من الدوري الفرنسي، مؤكدا بذلك المستويات الكبيرة التي قدمها الموسم الماضي ومنحاه التصاعدي الذي دفع المدرب الجديد لنيس، كريستوف غالتييه، للاعتماد عليه كأساسي.

وكان بوداوي بدأ الدوري الفرنسي احتياطيا في الجولة الأولى أمام نادي ستاد ريمس، قبل أن يحجز مكانة أساسية مع الفريق بعد ذلك، في مباريات ليل وبوردو ومرسيليا (هذه الأخيرة توقفت ولم تستكمل بسبب أحداث شغب جماهير نيس)، وقدم لاعب الوسط الواعد مستويات كبيرة جعلته يتفوق على الدولي الدنماركي، كاسبر دولبيرغ، والمهاجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، أمين غويري، في سباق أفضل لاعب في نيس للشهر الماضي، ليؤكد تفوّقه على اللاعب الأخير الذي رفض اللعب للمنتخب الجزائري وفضل نظيره الفرنسي.

وفي نفس السياق، نجح بوداوي، في تسجيل هدف أمام نادي ليل بطل الموسم الماضي خلال مباراة الجولة الثانية من “الليغ 1″، قبل أن ينجح في صناعة هدف آخر خلال مباراة بوردو في الأسبوع الرابع، كما قدم مستويات كبيرة جدّا في وسط الملعب سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، الأمر الذي رجح كفته لدى الجماهير، بوداوي (21 سنة) تحصل على 40 من المائة من تصويت أنصار نادي نيس في موقع النادي الرسمي، ما يؤكد شعبيته الجارفة لدى المشجعين، والذين سبقوا وأن اختاروه أفضل لاعب شاب في الفريق لموسمين على التوالي، وهو الذي نجح في التأقلم مع أجواء النادي بسرعة كبيرة، وبانضمام الدولي الجزائري، آندي ديلور، إلى نادي نيس مؤخرا، سيكون اللاعب بوداوي المعروف بشخصيته الخجولة محاطا بلاعبين جزائريين بإضافة يوسف عطال، الأمر الذي سيسمح له بالتألق والتطور أكثر فأكثر، وهو المرشح ليكون واحدا من أبرز نجوم الدوري الفرنسي الصاعدين، بالنظر للإمكانات التي يتمتع بها.

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