بوداوي يَنْتَكِسُ ويُغادر أرضية الميدان قبل نهاية الشوط الأوّل

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي لِإصابة سهرة الأربعاء، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان قبل انتهاء الشوط الأوّل.

واضطرّ متوسّط الميدان بوداوي إلى الخروج في الدقيقة الـ 43 من عمر مباراة فريقه نيس والزّائر نادي مونبلييه، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.

وكان اللاعب الجزائري قد تعرّض لِإصابة على مستوى الرّكبة في الفاتح من جانفي الحالي، فبقي بعدها يخضع للعلاج حتى سمح له طبيب نادي نيس بِخوض مواجهة مونبلييه، قبل أن يسقط مُجدّدا في فخّ الإصابة.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي الأحمر والأسود بيانا عن نوعية إصابة بوداوي، ومدى خطورتها من عدمها.