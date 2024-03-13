بوداوي يُصاب ومشاركته ضدّ بوليفيا وجنوب إفريقيا مُعلّقة

غاب اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي سهرة الأربعاء، عن مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي باريس سان جيرمان.

ورغم أنه استلم دعوة المُشاركة في هذه المباراة، إلّا أن متوسّط الميدان بوداوي غاب عنها، بِداعي إصابة تعرّض لها في آخر لحظة على مستوى الرّكبة.

وخسر فريق نيس في هذه المباراة بِنتيجة (1-3)، وودّع سباق كأس فرنسا من الدور ربع النّهائي.

وفي انتظار إعلان إدارة نادي نيس عن البيان الطبّي التفصيلي لِإصابة لاعبها الجزائري، يبقى الغموض يكتنف مشاركة هشام بوداوي مع المنتخب الوطني في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، بِتاريخَي الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.

وخلال كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، تابع هشام بوداوي مواجهتَي “الخضر” أمام أنغولا وبوركينا فاسو من دكّة البدلاء، بينما شارك أساسيا ضدّ موريتانيا.