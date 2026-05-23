بوداوي يُغادر وإدارة نيس تُهدّد بِمُقاضاة الرابطة

هدّدت إدارة نادي نيس بِمقاضاة رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، بِسبب فقدان الفريق لِعديد لاعبيه الدوليين بينهم الجزائري هشام بوداوي.

ويخوض فريق نيس مقابلتَين مصيريتَين للبقاء في حظيرة النخبة الفرنسية أمام نادي سانت إيتيان، خارج القواعد هذا الثلاثاء، وبِمعقله الجمعة الموالية.

وقدّرت إدارة نادي نيس الفرنسي أن هذه البرمجة أضرّت بِفريقها الكروي، كون الاتحاد الدولي لكرة القدم منع الأندية من توظيف لاعبيها في مواجهتَي السد، الذين سيخوضون لاحقا منافسة كأس العالم 2026، مثلما هو الشأن مع متوسط الميدان بوداوي و”محاربي الصحراء”. وطالب بِتسريحهم في آجال لا تتجاوز هذا الإثنين.

ووجّه نائب رئيس نادي نيس موريس كوهين رسالة إلى رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، تطرّق في ثناياها إلى “انتهاك واضح للمبدأ الأساسي للعب النظيف في الرياضة”. وفقا لِتقرير نشرته الصحيفة المحلية “نيس ماتان”، السبت. التي أضافت أن إدارة نادي نيس تعتزم مقاضاة الرابطة.

وتتخوّف إدارة نادي نيس من كون افتقاد لاعبيها الدوليين أمثال هشام بوداوي، قد يُفضي إلى نزول الفريق إلى القسم الثاني الفرنسي، وصعود نادي سانت إيتيان إلى حظيرة النخبة.