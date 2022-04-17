بودبوز: مدرب سانت إيتيان لم يجبرنا على الإفطار في رمضان

قال إنه شخص متسامح ولم يضغط على اللاعبين المسلمين

دافع اللاعب الجزائري، رياض بودبوز، نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي عن مدربه باسكال دوبرا، بعد الاتهامات التي طالته خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص ضغطه على اللاعبين المسلمين في النادي (من بينهم بودبوز والتونسي وهبي الخزري)، حتى لا يلتزموا بشعيرة الصيام خلال شهر رمضان المعظم، بحجة التركيز مع فريقهم في سباق تفادي السقوط من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قالت في تقرير لها قبل مواجهة سانت إيتيان وستاد بريست، أول أمس، في المرحلة الـ32 من الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز سانت إيتيان بهدفين لهدف (2-1)، قالت إن باسكال دوبرا طلب من لاعبيه عدم الصيام حتى يكونوا في أفضل أحوالهم البدنية، لا سيما أن الفريق ينافس من أجل تفادي الهبوط.

وقال بودبوز في تصريحات لقناة “أر أم سي” الفرنسية بعد نهاية المباراة، ردا على كل ما أثير حول هذه القضية: “هذا الخبر لا أساس له من الصحة”، مضيفا: “لقد قال لبعض اللاعبين إن كان يمكنهم القيام بذلك (الإفطار) يوم المباراة حتى يكونوا في أحسن أحوالهم البدنية”، وتابع: “لكنه قال أيضا إنه لن يقف ضد رغبة أي لاعب يريد الالتزام بشعيرة الصيام”، وواصل اللاعب الجزائري دفاعه عن مدربه بالقول: “إنه شخص يترك الحرية لكل الأديان يوم المباراة، فعندما نصل إلى غرف حفظ الملابس، فإنه يترك لنا مكتبه من أجل أداء صلواتنا.. سواء كان الأمر متعلقا بالمسلمين أو المسيحيين”، وختم: “لقد حرصت على الإدلاء بهذه التصريحات لوضع النقاط على الحروف ولتوضيح الموقف”.

من جانبه، لم يتردد المدرب الفرنسي في نفي كل تلك الأخبار، التي خلفت موجة استياء واسعة لدى المسلمين في فرنسا، وقال في الندوة الصحفية التي عقدها بعد مباراة سانت إيتيان وستاد بريست: “إنها معلومات مغلوطة تمامًا”، وتابع: “أنا لا أتحدث أبدًا عن السياسة ولا أتحدث عن الدين أيضًا”، قبل أن يضيف: “من ناحية أخرى، أعرف شيئًا واحدًا، أنا رجل متسامح”، وأردف: “يجب أن تطرحوا هذا السؤال على اللاعبين. لديهم الخيار، كل لاعبينا المسلمين لديهم الخيار (الصيام أو الإفطار)”، وزاد: “نحن لسنا هنا لإجبارهم على فعل أي شيء. يمكنني أن أخبركم أيضا أنهم يحترمون دينهم ونادي سانت إيتيان، ولديهم موقف رائع حقًا”.