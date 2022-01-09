بودبوز يتحدى وهبي الخزري في كأس إفريقيا بالكاميرون

قال إن المنتخب التونسي سيخسر إذا واجه الجزائر

وجّه نجم المنتخب الجزائري السابق، رياض بودبوز، نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي، رسالة تحدّ لزميله في النادي الفرنسي ونجم المنتخب التونسي، وهبي الخزري، خلال كأس أمم إفريقيا للأمم في الكاميرون، حملت ترشيحه القوي لمنتخب بلاده الجزائر من أجل الاحتفاظ بلقبه القاري والتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ومتمنيا التألق لزميله في سانت إيتيان فرديا وجماعيا مع المنتخب التونسي في كل المباريات إلاّ عند مواجهة “محاربي الصحراء”.

ويغيب بودبوز عن صفوف المنتخب الوطني منذ فترة طويلة لخروجه من حسابات المدير الفني، جمال بلماضي، لكنه نشر “ستوري” في الساعات الماضية على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تتضمن رسالة موجهة لزميله المتألق مع نادي سانت إيتيان، نجم المنتخب التونسي، وهبي الخزري، الذي تربطه به علاقة صداقة قوية جدّا، هي امتداد في الأصل إلى العلاقات القوية بين الشعبين الجزائري والتونسي.

قال رياض بودبوز في الفيديو القصير الذي سجله وخصصه لزميله وهبي الخزري: “حظ موفق لك وللمنتخب التونسي.. أتمنى أن تقدموا مشوارا جيّدا خلال كأس إفريقيا”، قبل أن يضيف وهو يرسم ابتسامة عريضة على وجهه: “وإن شاء الله ستخسرون في النهائي أمام الجزائر”، وأكد بودبوز الذي شارك في كأس العالم مع الجزائر عام 2010 بسن 21 عاما: “ستخسرون أمام الجزائر هذا مؤكد وأنت تعرف ذلك”، قبل أن يبرز مساندته القوية لصديقه، عندما قال: “صراحة أتمنى لك النجاح وتسجيل الكثير من الأهداف في كأس إفريقيا والعودة بكل قوة إلى الفريق (سانت إيتيان) من أجل تقديم مستويات مبهرة إلى غاية نهاية الموسم”.

ويعود خروج بودبوز من حسابات “الخضر” بعد تراجع مستوياته منذ رحيله عن نادي مونبولييه قبل ثلاثة مواسم وانتقاله إلى نادي بيتيس إشبيلية الإسباني، قبل أن يلعب بعدها مع سليتا فيغو بنظام الإعارة ثم انتقل إلى سانت إيتيان، لكنه لم ينجح في استرجاع مستوياته المعروفة، كما أن المنافسة القوية داخل المنتخب الوطني بوجود أسماء أفضل منه أنهت أحلامه بالعودة إلى منتخب “محاربي الصحراء”.