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رياضة

بودبوز يقود الأهلي السعودي للعودة إلى دوري الأضواء

عمر سلامي
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بودبوز يقود الأهلي السعودي للعودة إلى دوري الأضواء
ح.م
رياض بودبوز

قاد الجزائري رياض بودبوز، نادي الأهلي السعودي للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسم الأهلي عودته إلى دوري روشن، بعد تغلبه على مستضيفه هجر بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجل بودبوز هدف الفوز لفريقه في د90 +5 من ركلة جزاء، ليرفع بذلك الأهلي رصيده إلى 65 نقطة، ويضمن الصعود قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وتلقى بودبوز إشادة كبيرة من جماهير الأهلي نظير مساهمته الكبيرة في عدوة النادي إلى دوري الأضواء.

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