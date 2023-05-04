بودبوز يقود الأهلي السعودي للعودة إلى دوري الأضواء
قاد الجزائري رياض بودبوز، نادي الأهلي السعودي للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحسم الأهلي عودته إلى دوري روشن، بعد تغلبه على مستضيفه هجر بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
بودبوز🚀#الاهلي_هجرpic.twitter.com/y7WU5nuCzj
— أحمد 🇸🇦 (@AD86UM) May 3, 2023
وسجل بودبوز هدف الفوز لفريقه في د90 +5 من ركلة جزاء، ليرفع بذلك الأهلي رصيده إلى 65 نقطة، ويضمن الصعود قبل 4 جولات من نهاية الموسم.
🎥 | رياض بودبوز بعد الفوز مساء اليوم 💚 pic.twitter.com/0QXaWQGgjr
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) May 3, 2023
وتلقى بودبوز إشادة كبيرة من جماهير الأهلي نظير مساهمته الكبيرة في عدوة النادي إلى دوري الأضواء.