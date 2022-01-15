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رياضة

بودبوز “يُطارد” محرز وديلور

علي بهلولي
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بودبوز “يُطارد” محرز وديلور

يزحف اللاعب الدولي السابق رياض بودبوز، نحو معادلة رقم قياسي له صلة بِالجزائريين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية الكبيرة.

وتعني عبارة “البطولات الأوروبية الكبيرة” الدوريات الخمسة لـ: إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا لِكرة القدم.

وبات رياض بودبوز مساء السبت ثالث لاعب دولي جزائري في القرن الـ 21م، يُسجّل 50 هدفا في بطولة أوروبية كبيرة. استنادا إلى إحصائيات الموقع الفرنسي “ستات فوت”.

جاء ذلك بعد تسجيل صانع الألعاب بودبوز هدف فريقه سانت إيتيان في مرمى الضيف نادي لونس.

ويتموقع رياض بودبوز ثالثا، خلف متصدّر اللائحة رياض بودبوز صاحب رصيد 71 هدفا، والمهاجم أندي ديلور مُوقّع 69 هدفا.

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