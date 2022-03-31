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رياضة

بودبوز يُغيّر “المناجير” وهذا الفريق يُريد انتدابه

علي بهلولي
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بودبوز يُغيّر “المناجير” وهذا الفريق يُريد انتدابه

لجأ اللاعب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز إلى توظيف مدير أعمال جديد، فيما يرغب فريق أوروبي في انتدابه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط صانع الألعاب بودبوز (32 سنة) مع نادي سانت إيتيان الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وبات بودبوز يرتبط مع شركة تحويل اللاعبين الفرنسية “تالك تو ماي آجون/ تي تي آم أ”، كما ذكرته الصحيفة المحلية “بوبل فير”، الخميس.

ويرتبط بِالشركة ذاتها لاعبون جزائريون آخرون، بينهم: المهاجم محمد الأمين عمورة (لوغانو السويسري)، ومتوسط الميدان حسام الدين مريزيق (شباب بلوزداد).

وترغب إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني في انتداب بودبوز هذه الصائفة، وفقا للمصدر ذاته. الذي أضاف أن الأجرة المرتفعة للاعب الجزائري في فريق سانت إيتيان لن تضمن له تجديد العقد في هذا النادي، بِاستثناء إذا وافق على تخفيض الرّاتب.

ويقبض رياض بودبوز أجرة سنوية قيمتها 2.4 مليون أورو، وهو ثاني أعلى راتب في نادي سانت إيتيان.

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