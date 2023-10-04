بوراس وبن سديرة يطمئنان بلماضي بجاهزية ملعب حملاوي لاستضافة الرأس الأخضر

يحلّ الخميس بالجزائر ويلتقي رئيس "الفاف" غدا في سيدي موسى

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، إن مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، عزيز بوراس، وكذا مساعد المدرب المسؤول عن الفيديو زهير بن سديرة، بعثا بتقارير إيجابية ومطمئنة للمدرب جمال بلماضي، بخصوص جاهزية أرضية ملعب الشهيد “محمد حملاوي، الذي سيستضيف في 12 من الشهر الحالي ودية “الخضر” أمام منتخب الرأس الأخضر، علما أن الثنائي كان قد كلّف مؤخرا من قبل بلماضي بمعاينة الملعب، ومن ثمة إبلاغه بكل صغيرة وكبيرة تخصه عقب الصيانة التي شهدها في الآونة الأخيرة.

وفي سياق ذي صلة، وبخصوص التربص المقبل، يجري المنتخب الوطني أول حصة تدريبية في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، الإثنين المقبل، على أن يخوض “الخضر” ثاني حصة في اليوم الموالي، التي تسبقها برمجة منطقة مختلطة مع رجال الإعلام، قبل التنقل الأربعاء إلى قسنطينة لمواصلة التحضيرات على ملعب الشهيد “محمد حملاوي” تحسبا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 12 من الشهر الجاري في إطار تحضيرات النخبة الوطنية لقادم الاستحقاقات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المنتخب الوطني سيعود إلى العاصمة مباشرة عقب خوض ودية الرأس الأخضر لمواصلة التحضيرات في مركز سيدي موسى، تحسبا للمواجهة الودية الثانية أمام المنتخب المصري المقررة في الإمارات العربية المتحدة يوم 16 أكتوبر، التي يولي لها المدرب جمال بلماضي إهتماما كبيرا للوقوف على مدى استعدادات التشكيلية الوطنية تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة، خصوصا وأن بلماضي يعتبر ودية “الفراعنة” لا تقل أهمية عن مواجهة المنتخب السنغالي التي فاز فيها المنتخب الوطني في العاصمة “داكار” بهدف دون رد قبل أقل من شهر.

يشار أن بلماضي، الذي انتقد كثيرا أرضيات مركز سيدي موسى خلال تربص سبتمبر الفارط، خصوصا وأنه أكد أنه غير مؤهل لاستضافة تربص المنتخب، قبل أن تصله في الفترة الأخيرة تقارير إيجابية تفيد بإصلاح كل الأجزاء المتضررة، علما أن بلماضي منتظر اليوم في الجزائر تحضيرا للتربص المقبل على أن يعلن عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص نهاية الجمعة على أكثر تقدير، وسيلتقي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي في سيدي موسى، لينشّط، الأحد، ندوة صحفية في مركز سيدي موسى بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.