بورت يؤكد للوزارة رفضه المواصلة مع “الخضر” ويطالب بأجر 8 أشهر

لم يتحصل على مستحقاته منذ تعيينه منتصف 2019

قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، الفرنسي آلان بورت، الرحيل بشكل نهائي عن تدريب التشكيلة الوطنية، في انتظار ترسيم ذلك في الأيام القادمة، بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر الموثوقة، التي أكدت رفض التقني الفرنسي العمل في ظل الضبابية التي تخيم على بيت الاتحاد المحلي للكرة الصغيرة، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذت من قبل وزارة الشباب والرياضة في حق الرئيس حبيب لعبان.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن التقني الفرنسي قرر رمي المنشفة، احتجاجا على عدم تسوية مستحقاته المالية العالقة منذ تعيينه شهر ماي 2019، خصوصا وأن آلان بورت كان في كل مرة يتلقى الضمانات من قبل رئيس الاتحادية السابق، حبيب لعبان، بقرب تسوية ذلك، حيث كان لعبان ينجح في كل مرة في امتصاص غضب المدرب الفرنسي، وبالخصوص عشية انطلاق كل مسابقة رسمية، الأمر الذي جعل بورت يرضخ للأمر الواقع ويواصل العمل من دون أي مشكل، غير أن التوقيف التحفظي من قبل الوزارة الوصية لحبيب لعبان بسبب خروقات في التسيير بخصوص العهدة الأولمبية الفارطة، جعل الفرنسي يتخذ هذه الخطوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألان بورت ومساعده الطاهر لعبان، الأخير شقيق رئيس الاتحادية السابق، كانا قد تنقلا في الساعات الأخيرة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة، حيث أبلغا المسؤولين هناك عدم مواصلتهما على رأس منتخب كرة اليد، في وقت ألح التقني الفرنسي على الحصول على أجر 8 أشهر فقط، علما أنه يتقاضى 8000 أورو.

وسيكون علي عمران إسطمبولي، رئيس الاتحادية لكرة اليد بالنيابة، مجبرا على التعاقد مع مدرب جديد في حال ترسم رحيل ألان بورت في قادم الأيام، تحسبا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر السباعي الجزائري التي ستكون أولاها البطولة الإفريقية في المغرب ثم الألعاب المتوسطية في وهران صائفة 2022.