بورصة الجزائر تسجّل أكبر ارتفاع في المنطقة العربية

أفاد صندوق النقد الدولي، أن بورصة الجزائر سجلت أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

وقد سجلت بورصة الجزائر نسبة بلغت 14 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة الماضية. حسبما ذكره الصندوق في نشرته الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الأول من 2023.

وكشف ذات المصدر، أن مؤشّر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة الجزائر، سجل ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 16.9 بالمئة في نهاية الثلاثي الأول من 2023، على أساس سنوي.

كما سجّل المؤشر الرئيس لبورصة الجزائر ارتفاعا بنسبة 17.1 بالمئة. ليغلق عند مستوى 3646.5 نقطة في نهاية مارس من 2023.

وسجّلت بورصة الجزائر على أساس القيمة السوقية، ارتفاعاً بنحو 84.7 مليون دولار، لتصل إلى نحو 572.6 مليون دولار مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 487.9 مليون دولار خلال الثلاثي الأخيرة من السنة الماضية.

وتعتبر بورصة الجزائر من بين البورصات العربية الـ 9 التي سجلت ارتفاعاً في القيمة السوقية خلال الثلاثي الأول، فيما سجلت سبع بورصات عربية أخرى تراجعا في قيمتها السوقية.