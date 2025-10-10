بورصة الجزائر تعلن عن مسابقة تحدي التكنولوجيا المالية

بإعداد فيديو قصير لا يتعدى دقيقة واحدة

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بوزنادة يوسف، الخميس، من المدرسة العليا للتجارة بالقليعة (تيبازة)، عن إطلاق مسابقة وطنية تحدي التكنولوجيا المالية “فين تالك” بهدف نشر الثقافة المالية.

وأوضح بوزنادة، في كلمة له بمناسبة تنظيم يوم إعلامي حول السوق المالي بالتنسيق مع المدرسة العليا للتجارة بالقليعة، في إطار الأسبوع العالمي للمستثمر في السوق المالي، أن تحدي “فين تالك” هي مسابقة وطنية في التكنولوجيا المالية تتعلق بإعداد فيديو قصير لا يتعدى دقيقة واحدة، حول مواضيع تخص سوق المالية لاستخدامه لأغراض توعوية وتربوية.

وأضاف أن نتائج المسابقة ستعلن نهاية السنة الجارية، وسيكرم خلالها الفائزون الثلاثة الأوائل بجوائز قيمة، تتمثل في منحهم عددا من الأسهم في شركات قد تصل قيمة السهم الواحد منها 50 ألف دينار. وذلك، بهدف نشر ثقافة المال والأعمال والترويج للتكنولوجيا المالية عن طريق الفيديوهات القصيرة.

وعن اليوم الإعلامي، قال بوزنادة إنه يهدف إلى نشر الثقافة المالية في الأوساط الطلابية، والتعريف بدور السوق المالي في تمويل الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تسليط الضوء على مهام اللجنة في تنظيم السوق وحماية المستثمرين.

وأشار إلى أن اليوم الاعلامي يأتي ضمن الأسبوع العالمي للمستثمر للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، التي تضم أكثر من 140 دولة من بينها الجزائر، لافتا إلى أن التظاهرة تأتي في سياق دولي يشهد “تطورا متسارعا” في أسواق المال.

كما أبرز اعتماد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها منذ سنة 2023، استراتيجية “طموحة للتثقيف المالي تهدف إلى تعزيز الثقافة الاستثمارية في السوق ونشر الوعي المالي”.

من جهته، قال المدير العام للمدرسة العليا للتجارة، إسحاق خرشي، إن مؤسسته تعتمد على استراتيجية تسمح لها بـ”إعداد جيل جديد من المقاولين يدرك أن السوق المالي فضاء لتمويل الأفكار ولتحويل الابتكار إلى قيمة”.

وأضاف أن لقاء اليوم يشكل بداية لسلسة من اللقاءات والمبادرات والشراكات، بطريقة أوسع تضمن بعث مشاريع مستقبلية تجعل من المدرسة العليا للتجارة “أحد خزانات ومصانع الابتكار والإبداع في الجزائر”.

للإشارة، يتضمن برنامج اليوم الإعلامي الذي يشارك فيه طلبة وأساتذة المدرسة، عرض مهام لجنة البورصة ومجلسها العلمي، إلى جانب تدخلات حول مواضيع “أدوات تمويل المشاريع في الجزائر” و”أهمية السوق المالي الفعال في الاقتصاد الحديث” و”سوق المال في الجزائر.