بورصة الجزائر: صفقات عبر الأنترنيت قريبا

تعتزم بورصة الجزائر وضع نظام تسعير رقمي قريبا يسمح بإجراء صفقات عبر الأنترنيت. حسب ما أعلن عنه المدير العام للمؤسسة.

وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح بن موهوب أن بورصة الجزائر “تشهد مرحلة تحول رقمي“، مشيرا إلى وجود “نظام تسعير رقمي بالكامل قيد الانجاز قصد السماح بإجراء صفقات عن طريق منصة الأنترنيت”.

في نفس الشأن، أوضح المدير العام لبورصة الجزائر أن المنصات الموجودة عبر العالم ليست ملكا للبورصة بل ملكا للوسطاء.

وعن سؤال حول مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض، أوضح بن موهوب أن “هذا الإصلاح يكرس التحول العميق الذي سيمس المنظومة المالية، مضيفا أن إنشاء الهياكل والتزام مختلف الفاعلين سيسمحان بتحقيق الأهداف المنوطة بهذا الإصلاح”.