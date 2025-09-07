بورصة الغذاء العالمي في أعلى مستوى منذ عامين

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في تقريرها الجديد الصادر يوم الجمعة، باستقرار مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية عند مستوياته المرتفعة.

وحسب ذات التقرير، فقد شهد أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية ارتفاعا طفيفا في حين سجّلت أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاضا مقارنة بأسعار الفترة السابقة.

وفي شهر أوت الماضي، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية واللحوم والسكر بنسبة 1,4 % و 0,6 % و 0,2 % على التوالي مقارنة بمستويات شهر جويلية.

وسجّل المؤشر انخفاضا في أسعار الحبوب بنسبة 0,8 % مدعومة بوفرة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، كما لعب التقرير الصادر عن ذات المنظمة بارتفاع الإنتاج العالمي في 2025 الى مستوى 961 2 مليون طنّ، وهو مستوى قياسي جديد، وأعلى بنسبة 3.5 % عن مستواه في العام الماضي، دورا في انخفاض الأسعار عالميا.

وسجّل مؤشر المنظمة لعموم أسعار الأرزّ تراجعا، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأرزّ من نوع Indica وسط استمرار المنافسة الضارية بين المصدّرين.

كما انخفض أسعار الألبان بنسبة 1,3 % عن مستواه في جويلية، حيث انخفضت أسعار الزبدة والأجبان والحليب المجفف الكامل الدسم في ظل تراجع الطلب على الواردات من الأسواق الآسيوية الرئيسية.