-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

بورصة الغذاء العالمي في أعلى مستوى منذ عامين

الشروق أونلاين
  • 67
  • 0
بورصة الغذاء العالمي في أعلى مستوى منذ عامين

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في تقريرها الجديد الصادر يوم الجمعة، باستقرار مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية عند مستوياته المرتفعة.

وحسب ذات التقرير، فقد شهد أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية ارتفاعا طفيفا في حين سجّلت أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاضا مقارنة بأسعار الفترة السابقة.

وفي شهر أوت الماضي، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية واللحوم والسكر بنسبة 1,4 % و 0,6 % و 0,2 % على التوالي مقارنة بمستويات شهر جويلية.

وسجّل المؤشر انخفاضا في أسعار الحبوب بنسبة 0,8 % مدعومة بوفرة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، كما لعب التقرير الصادر عن ذات المنظمة بارتفاع الإنتاج العالمي في 2025 الى مستوى 961 2 مليون طنّ، وهو مستوى قياسي جديد، وأعلى بنسبة 3.5 % عن مستواه في العام الماضي، دورا في انخفاض الأسعار عالميا.

وسجّل مؤشر المنظمة لعموم أسعار الأرزّ تراجعا، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأرزّ من نوع Indica وسط استمرار المنافسة الضارية بين المصدّرين.

كما انخفض أسعار الألبان بنسبة 1,3 % عن مستواه في جويلية، حيث انخفضت أسعار الزبدة والأجبان والحليب المجفف الكامل الدسم في ظل تراجع الطلب على الواردات من الأسواق الآسيوية الرئيسية.

مقالات ذات صلة
7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

الجزائر وتونس تبحثان تبادل الخبرات في مجال التجارة الداخلية

الجزائر وتونس تبحثان تبادل الخبرات في مجال التجارة الداخلية

انطلاق سباق توقيع الاتفاقيات بين المتعاملين الجزائريين والأفارقة

انطلاق سباق توقيع الاتفاقيات بين المتعاملين الجزائريين والأفارقة

رسميا.. “فيات غراندي باندا” رابع طراز لمصنع “فيات” بوهران

رسميا.. “فيات غراندي باندا” رابع طراز لمصنع “فيات” بوهران

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد