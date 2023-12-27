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اقتصاد

بورصة: القرض الشعبي الجزائري يتنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات

الشروق أونلاين
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بورصة: القرض الشعبي الجزائري يتنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات

 تنازل القرض الشعبي الجزائري عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات، مما أدى إلى تراجع حصته في رأسمال هذه الشركة إلى أقل من 5 بالمائة.

وأفاد بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، الذي نشر على موقعها الالكتروني: “أعلن القرض الشعبي الجزائري، المساهم في شركة أليانس للتأمينات عن التنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات في إطار صفقة مؤرخة في 14 ديسمبر 2023”.

وإثر هذه العملية يمتلك القرض الشعبي الجزائري من الآن فصاعدا 373.193 سهما لأليانس للتأمينات أي ما يعادل 4,01 بالمائة من رأسمال هذه الشركة.

يذكر أنه تم إدراج سند أليانس للتأمينات في البورصة الرسمية يوم 7 مارس 2011 في إطار عملية رفع رأسمال بالاكتتاب علما أن قيمة العرض قدرت مبدئيا بنسبة 31 بالمائة من رأس المال الاجتماعي أي ماي يعادل 1,44 مليار دج.

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