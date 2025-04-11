بورصة نيويورك تفتح أبوابها على انخفاض جديد

افتتحت بورصة”وول ستريت” في العاصمة الأمريكية نيويورك، على انخفاض جديد، اليوم الجمعة، فيما لا تزال الأسواق تقيّم أحدث تصعيد في الحرب التجارية، وذلك في أعقاب رفع الصين رسومها الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 125%. وسجّل مؤشّر “داو جونز” الصناعي انخفاضا بـ 100.2 نقطة أو 0.25% إلى 39493.42 نقطة عند الافتتاح، كما سجّل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” انخفاضا بمقدار 12.5 نقطة أو 0.24% إلى 5255.56 نقطة، أما مؤشر “ناسداك المجمع” فقد سجّل هو الآخر تراجع بـ 28.8 نقطة أو 0.18% إلى 16358.532 نقطة.

وفي تصريح صحفي أدلى به لاري فينك، الرئيس التنفيذي لاكبر شركة أصول في العالم “بلاك روك”، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على ركود اقتصادي، إن لم تكن قد دخلت بعد.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “بوليتيكو”، عن دعوة وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، للرئيس الامريكي، دونالد ترامب، إلى التخفيف من حدّة حرب الرسوةم الجمركية، كونها ستؤثر بشكل كبير على أسهم الشركات الأمريكية.