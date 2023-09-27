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بوركينافاسو : إحباط محاولة إنقلابية ضد إبراهيم تراوري

الشروق أونلاين
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بوركينافاسو : إحباط محاولة إنقلابية ضد إبراهيم تراوري

نشرت وسائل إعلامية أن آلاف المتظاهرين نزلوا بين ليلة الثلاثاء 26 والأربعاء 27 سبتمبر، إلى الشارع في العاصمة البوركينابية، واغادوغو، من أجل منع إنقلاب عسكري ضد النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الإنتقالي للبلد.

التقارير أشارت إلى أن المتظاهرين نزلوا لشوارع العاصمة واغادوغو، إضافة إلى مظاهرات مماثلة في مدن أخرى مثل بوبوديولاسو ومدينة غاوة.

هذه المظاهرات أتت، حسب التقارير، بعد ظهور إشاعات حول إمكانية حدوث إنقلاب عسكري ضد النقيب الشاب إبراهيم تراوري، والذي يترأس المرحلة الإنتقالية منذ 30 سبتمبر 2022.

وحول الموضوع نشر الباحث في الشؤون الإفريقية إدريس آيات عبر حسابه “إكس”، منشورا كتب فيه “حسب الأنباء المتداولة تم إفشال المحاولة الانقلابية، والوضع تحت سيطرة. مع ذلك، رفض الشباب فض الاعتصام حتى تتضح الرؤية غدا. وحذّر الشباب البوركينابي من أن أي رجل سيحاول اغتيال النقيب الشاب تراوري؛ لن يتمكن من الجلوس على كرسي الرئاسة ولا ليوم واحد.”

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