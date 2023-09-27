بوركينافاسو : اعتقال 4 ضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب ضد ابراهيم تراوري

أعلنت المحكمة العسكرية في بوركينافاسو عن اعتقال 4 ضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري قصد الإطاحة بالرئيس الانتقالي، إبراهيم تراوري.

أعلنت المحكمة العسكرية في بوركينافاسو، أمس الأربعاء 27 سبتمبر، عن اعتقال 4 ضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري قصد الإطاحة بالرئيس الانتقالي، إبراهيم تراوري.

المحكمة العسكرية وفي بيانها قالت أنه وبالإضافة للضباط المعتقلين، هناك ضابطين في حالة فرار. كما أضافت أنها قامت بفتح تحقيق.

ونزل آلاف المتظاهرين بين ليلة الثلاثاء 26 والأربعاء 27 سبتمبر، إلى الشارع في العاصمة البوركينابية، واغادوغو، ومدن أخرى من أجل منع إنقلاب عسكري ضد النقيب إبراهيم تراوري.

مظاهرات أتت، حسب تقارير إعلامية، بعد ظهور إشاعات حول إمكانية حدوث إنقلاب عسكري ضد النقيب الشاب إبراهيم تراوري، والذي يترأس المرحلة الإنتقالية منذ 30 سبتمبر 2022.

وحول الموضوع نشر الباحث في الشؤون الإفريقية إدريس آيات عبر حسابه “إكس”، منشورا كتب فيه “حسب الأنباء المتداولة تم إفشال المحاولة الانقلابية، والوضع تحت سيطرة. مع ذلك، رفض الشباب فض الاعتصام حتى تتضح الرؤية غدا. وحذّر الشباب البوركينابي من أن أي رجل سيحاول اغتيال النقيب الشاب تراوري؛ لن يتمكن من الجلوس على كرسي الرئاسة ولا ليوم واحد.”