-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: 2024 سيكون عاما مليئا بالإنجازات
العالم

بوركينافاسو : الفرنسية تفقد مكانتها كلغة رسمية

الشروق أونلاين
  • 552
  • 0
بوركينافاسو : الفرنسية تفقد مكانتها كلغة رسمية
أرشيف/ح. م
مظاهرة مناهضة لفرنسا في بوركينافاسو

اعتمدت الجمعية الوطنية الانتقالية البوركينابية يوم أمس السبت، 30 ديسمبر، مراجعة دستورية تجعل اللغتين الإنجليزية والفرنسية لغتي عمل فيما تمنح الطابع الرسمي للغات الوطنية، حسب ما أفادت به وكالة أخبار بوركينافاسو.

وبذلك تفقد اللغة الفرنسية مكانتها كلغة رسمية لصالح اللغات الوطنية، كما تظهر اللغة الإنجليزية لأول مرة كلغة عمل في إدارة بوركينافاسو.

وحسب ما نقلته الوكالة فتشير المراجعة الدستورية إلى أن “إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية هو طموح عميق للشعب، والحكومة، باختصار، مقتنعة بأن الشعب لا يمكنه التطور بلغة الآخرين”.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن إضفاء الطابع الرسمي للغات الوطنية يضمن على الأقل مشاركة أكبر للسكان في الحياة العامة.

واعتمد يوم أمس البرلمان البوركينابي التعديلات الجديدة في الدستور والتي تنص بشكل خاص على تغييرات في السلطة القضائية وتعزيز اللغات الوطنية.

مقالات ذات صلة
اتفاق على استئناف المفاوضات بين الصومال و”أرض الصومال”.. ما الحكاية؟

اتفاق على استئناف المفاوضات بين الصومال و”أرض الصومال”.. ما الحكاية؟

كيم جونغ أون يأمر جيشه بالإستعداد للحرب وينفي أي تقارب مع سيول

كيم جونغ أون يأمر جيشه بالإستعداد للحرب وينفي أي تقارب مع سيول

تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس

تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس

1000 خيمة هدية من الشعب الجزائري لأهالي غزة.. من يدعم مشروع البركة؟

1000 خيمة هدية من الشعب الجزائري لأهالي غزة.. من يدعم مشروع البركة؟

صدام حسين أدى دوره وكان له ما أراد في وقفة عز وبطولة لن يشهد لها التاريخ مثيلاً

صدام حسين أدى دوره وكان له ما أراد في وقفة عز وبطولة لن يشهد لها التاريخ مثيلاً

روسيا : 14 قتيلا على الأقل في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود

روسيا : 14 قتيلا على الأقل في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد