بوركينافاسو : الفرنسية تفقد مكانتها كلغة رسمية

اعتمدت الجمعية الوطنية الانتقالية البوركينابية يوم أمس السبت، 30 ديسمبر، مراجعة دستورية تجعل اللغتين الإنجليزية والفرنسية لغتي عمل فيما تمنح الطابع الرسمي للغات الوطنية، حسب ما أفادت به وكالة أخبار بوركينافاسو.

وبذلك تفقد اللغة الفرنسية مكانتها كلغة رسمية لصالح اللغات الوطنية، كما تظهر اللغة الإنجليزية لأول مرة كلغة عمل في إدارة بوركينافاسو.

وحسب ما نقلته الوكالة فتشير المراجعة الدستورية إلى أن “إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية هو طموح عميق للشعب، والحكومة، باختصار، مقتنعة بأن الشعب لا يمكنه التطور بلغة الآخرين”.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن إضفاء الطابع الرسمي للغات الوطنية يضمن على الأقل مشاركة أكبر للسكان في الحياة العامة.

واعتمد يوم أمس البرلمان البوركينابي التعديلات الجديدة في الدستور والتي تنص بشكل خاص على تغييرات في السلطة القضائية وتعزيز اللغات الوطنية.