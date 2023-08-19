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بوركينافاسو تؤكد استعدادها لمواجهة أي تدخّل عسكري في النيجر

الشروق أونلاين
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بوركينافاسو تؤكد استعدادها لمواجهة أي تدخّل عسكري في النيجر
أرشيف
وزير الدفاع في بوركينافاسو

 أعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو كاسوم كوليبالي يوم السبت، أن قواته مستعدّة لدعم النيجر في مواجهة أي تدخل عسكري في النيجر، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقال القائد العسكري البوركيني في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية:”نحن مستعدّون لدعم النيجر. وللانسحاب من مجموعة إيكواس، لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية”، حسبه.

كما حذّر كوليبالي من تزايد نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة، في حال غرقت النيجر في الفوضى. موضحا أن ذلك سيؤدي إلى “خلق ظروف مواتية لهذه الحركات الإجرامية”.

وأكد مفوّض السلم والأمن في “إيكواس” يوم الجمعة، إن القوة العسكرية للمجموعة “مستعدة للتدخل في النيجر. بمجرد أن يصدر قادة الدول الأمر بذلك”.

جاء هذا في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول المجموعة، يومي الخميس والجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، لبحث التدخّل العسكري في النيجر، لإنهاء الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

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