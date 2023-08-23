بوركينافاسو ترفض الموافقة على تعيين سفير فرنسي جديد

يبدو أن العلاقات بين فرنسا وبوركينافاسو أصبحت تسوء يوما بعد آخر. حيث رفضت واغادوغو الموافقة على تعيين سفير فرنسي جديد، حسب ما نشرته اليوم الأربعاء 23 أوت، جريدة “لوموند”.

الجريدة الفرنسية قالت أن السلطات البوركينابية رفضت الموافقة على تعيين الديبلوماسي الفرنسي، محمد بوعبد الله، خلفا للسفير الفرنسي السابق لوك ألاد.

للتذكير، السفير الفرنسي ببوركينافاسو، لوك ألاد، غادر بوركينافاسو بعد أن استدعته وزارة الخارجية الفرنسية “للتشاور”، شهر جانفي لهذا العام.

وهو استدعاء أتى بعد أن أعلن المجلس العسكري في واغادوغو أن السفير الفرنسي غير مرغوب به في البلاد. وقبل هذا الإعلان، سبق للسلطات البوركينابية وأن طلبت برحيل القوات الفرنسية من بوركينافاسو.

مصادر جريدة “لوموند” قالت أنه بعد رفض السفير المقترح، ستقوم السلطات الفرنسية باقتراح اسم آخر كسفير لها في بوركينافاسو.

محمد بوعبد الله، 45 سنة، وهو الإسم الذي رفضته السلطات البوركينابية، نائب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية. كما سبق له وعمل في المركز الثقافي الفرنسي في مصر.

وأصبحت فرنسا تفقد نفوذها في مستعمرتها السابقة في السنتين الماضيتين. فقامت بوركينافاسو التـاسع من هذا الشهر، بإنهاء إتفاقيات المزايا الضريبية للمنوحة لفرنسا. وهي إتفاقية تمنح مزايا ضريبية للمؤسسات والأفراد الفرنسيين، كما تسمح لهم بدفع ضريبة دخلهم في بوركينافاسو نحو فرنسا.