بوركينافاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي

لاتهامه بارتكاب "أعمال تخريبية"

أعلنت السلطات الحاكمة في بوركينافاسو يوم الجمعة، عن قرار بطرد الملحق العسكري الفرنسي خلال أسبوعين، لاتهامه بممارسة “أنشطة تخريبية”.

جاء ذلك في مذكرة أصدرتها وزارة الخارجية في بوركينافاسو، إلى الخارجية الفرنسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وتفيد هذه المذكرة بأن واغادوغو “سحبت اعتماد ملحق وزارة الدفاع في السفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه، بسبب أنشطة تخريبية”.

وأمهلت المذكرة المسؤول الفرنسي وفريق عمله، مهلة أسبوعين لمغادرة الأراضي البوركينابية، في حين اعتبرت باريس الاتهام الموجّه إلى ملحقها العسكري “خياليا”.

حيث نقلت “يورونيوز” عن ناطقة باسم الخارجية الفرنسية قولها إن “الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال”، على حدّ قولها.

وأصبح النقيب إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا في بوركينافاسو بعد انقلاب عسكري في سبتمبر 2022، على رئيس المجلس العسكري السابق بول داميبا.

وكان داميبا قد تولى السلطة بدوره إثر انقلاب على الرئيس الأسبق المنتخب روش كابوري في نهاية جانفي من نفس العام.