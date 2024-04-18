بوركينافاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين

الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، النقيب ابراهيم تراوري.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية البوركينابية أن السلطات في بوركينافاسو قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين متهمة إياهم بممارسة “أنشطة تخريبية”، وقد أعلنت هؤلاء “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وساءت العلاقات الديبلوماسية كثيرا بين فرنسا ومستعمرتها السابقة بعد الإنقلاب العسكري الذي أوصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022.

فطالبت السلطات في بوركينافاسو برحيل السفير لوك هالاد في جانفي 2023، ثم رحيل الجيش الفرنسي في فيفري 2023، وفي مارس 2023 وسبتمبر 2023 جاء دور المتعاونين العسكريين والملحق العسكري الفرنسي.

كما أعلنت كذلك بوركينافاسو في أوت 2023 عن إنهاء اتفاقيات المزايا الضريبية الممنوحة لفرنسا. وهي اتفاقية تم توقيعها عام 1965، أي 5 سنوات بعد استقلال البلاد.

إضافات لإجراءات أخرى أيضا كتعليق الإتفاقية مع المجموعة الفرنسية “ميريديان“ بداية 2023، وهي اتفاقية تنص على تسيير المطار الدولي الجديد للعاصمة البوركينابية واغادوغو لمدة 30 سنة.