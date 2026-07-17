بوروسيا دورتموند يدرس إعارة مدافع “الخضر” إلياس بن قارة

يتجه المدافع الدولي الجزائري الواعد، إلياس بن قارة لخوض تجربة احترافية جديدة على سبيل الإعارة هذا الصيف، بعدما أبدت إدارة نادي غرويتر فورث، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني (الـ 2. بوندسليغا)، رغبة ملحة في ضمه لتعزيز خطوطها الخلفية تحسباً للموسم الكروي المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من حسم المدافع الشاب مستقبله من خلال تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند مفضلاً الاستقرار، رغم العروض المغرية التي تهاطلت عليه من كبرى الأندية الأوروبية. وتدرس إدارة “الأسود والأصفر” حالياً بجدية مقترح الإعارة كخيار مثالي لتمكين اللاعب من كسب وقت لعب أطول والاحتكاك بالمستوى العالي لتسريع وتيرة تطوره، أو إبقائه مع الفريق الرديف مع إدماجه تدريجياً في تدريبات الفريق الأول.

ويحظى خريج مدرسة دورتموند بتقدير وثقة كبيرين من مسؤولي النادي الألماني الذين يرفضون حرق المراحل في تكوينه، خاصة وأن المدافع الفارع الطول (1.93 م)، الذي اختار رسمياً تمثيل الألوان الوطنية الجزائرية، أظهر جاهزية بدنية وفنية مذهلة مع انطلاق التحضيرات الصيفية الحالية، مستفيداً من عمل شاق وبناء خضع له خلال فترة التوقف الدولي. وهو الالتزام الذي نال إعجاب وإشادة الطاقم الفني للـ “بي في بي” الذي يرى فيه ركيزة مستقبلية لخط دفاع النادي ومنتخب “الخضر”.